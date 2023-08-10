Как сохранить урожай лука до следующего сезона: не сгниет и не засохнет

Урожай лука может лежать несколько месяцев, а может сгнить уже через пару недель. Все зависит от того, как вы подготовите его к хранению. Чтобы овощ не испортился раньше времени, нужно соблюдать определенные правила.

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Во-первых, не сушите луковицы на земле. Урожай нужно сложить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от лучей солнца.

Во-вторых, не обрезайте корни и листья в день уборки. Дайте луку как следует просохнуть и только потом приступайте к делу.

В-третьих, не удаляйте верхний слой шелухи. Он выступает в роли дополнительного барьера от сырости и вредителей.

И, конечно, не забывайте о том, что лук можно хранить при температуре не выше 22°C. Допустимая влажность воздуха: не более 70%.

Источник: tut-news.ru