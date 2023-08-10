Объявлен курс доллара на 23 августа: будет откат, заговорили о дефолте

Курс доллара продолжает расти, достигнув очередные максимумы 2023 года. В четверг «американец» достигал 97 рублей, а евро – 103.

Однако экономические эксперты уверены, что скоро рубль начнет укрепляться. И связано это сразу с несколькими факторами.

«Почти всегда после сильной девальвация рубля следовал откат в обратную сторону. Исключением стал обвал рубля в 1998 году. Но тогда был дефолт и сильнейший экономический кризис в стране, сейчас ситуация иная», – заявил доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Артем Голубев.

По мнению экспертов, уже к 23 августа доллар снизится до 80 рублей. ЦБ повысит ставку, и это отразится как минимум.

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