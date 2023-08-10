Россиян пугают подорожанием сосисок на 10%: что произойдет в ближайшее время и ждать ли дефицита продуктов

По словам эксперта, пока торговые сети стремятся сделать все, чтобы розничные цены не поменялись резко. Многие пошли путем демпфирования закупочных цен за счет экономии затрат.

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