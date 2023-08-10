Россиян пугают подорожанием сосисок на 10%: что произойдет в ближайшее время и ждать ли дефицита продуктов

В последнее время сильно колеблется курс валют. Рубль ослабел, что спровоцировало повышение цен. На днях аналитики спрогнозировали подорожание чая и кофе осенью. Теперь эксперты прогнозируют подорожание колбасы и сосисок к сентябрю — минимум на 5-10%. Старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова рассказала, чего ждать россиянам.
По словам эксперта, пока торговые сети стремятся сделать все, чтобы розничные цены не поменялись резко. Многие пошли путем демпфирования закупочных цен за счет экономии затрат.
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«Разумеется, в нынешней ситуации резкого скачка цен на мясные продукты не будет: долгосрочные контракты с ретейлерами вынуждают производителей обосновывать повышение.
Опасения вызывают последние заявления о необходимости государственного регулирования цен на продовольствие для торможения их роста. Как показывает практика, такие действия неминуемо вызывают дефицит товаров и еще более резкое повышение цен», — сказала она, пишет портал «А теперь внимание!».