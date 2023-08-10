Как разносить любые туфли на один размер: возьмите носки и воду

Бывает так, что в магазине туфли сидят великолепно. А в процессе носки причиняют дискомфорт. Не спешите избавляться от такой обуви. Проблему можно решить за 2 часа.

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Все просто. Возьмите толстые носки, намочите их в воде, слегка отожмите и натяните на ноги. После этого наденьте проблемную пару обуви и отправляйтесь на прогулку.

Уже через пару часов туфли станут гораздо свободнее. Для достижения максимального результата дождитесь полного высыхания носков.

Источник: novate.ru