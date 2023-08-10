Как избавиться от занозы за несколько секунд: иголка не нужна, возьмите рюмку

Чтобы быстро и безболезненно извлечь занозу, больше не нужно ковырять рану иглой или булавкой. Удалить острую щепку можно с помощью рюмки и зажигалки.

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Все проще простого. Возьмите рюмку таким образом, чтобы дно оказалось сверху. Поместите в нее горящую спичку или зажигалку. Подождите несколько секунд, а затем резко приложите посудину к проблемному месту.

Вы будете в полном восторге. Заноза сама вылетит из раны. Вам останется только обработать кожу антисептиком.

Этот трюк сработает на ровном участке тела. Важное условие: щепка должна находится не очень глубоко.

Источник: YouTube-канал 123 go like! Spanish