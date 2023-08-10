Плюс две тысячи рублей к пенсии: пожилым россиянам объяснили, как получить новую доплату

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, нужно просто воспользоваться предложением одного из банков в стране и перевести получение своей пенсии на его карту.

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«Размер приветственной выплаты, а именно так она обычно называется, составляет 2 тысячи рублей. Банк обещает зачислить всю сумму разово на тот же счет, куда приходит пенсия. При этом еще важно, чтобы пожилой человек успел до этого произвести хотя бы одну покупку на сумму не менее тысячи рублей», – уточнил он.

Власов добавил, что такие акции регулярно появляются в российских банках, а воспользоваться ими могут все.