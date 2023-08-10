Старый пчеловод показал трюк: накапал в мед, и тот закипел — этот продукт точно поддельный

Чтобы проверить, имеет мед примеси или нет, совершите один простой трюк.

Разведите мед водой и капните 2-3 капли уксусной эссенции в раствор. Если мед начнет пениться, значит, это фальсификат.

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Также качество меда можно определить при помощи зажженной спички. Поднесите огонь к меду, если он качественный, то расплавится и зашипит не сразу.

И обязательно нюхайте мед, натуральный продукт пахнет активно цветами, а не карамелью. Белый цвет меда говорит о его сомнительных свойствах. Скорее всего, пчел, которые его делали, долгое время кормили сахаром.

Источник: doc.ua