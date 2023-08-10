Техник запретил использовать этот режим в стиралке: поняли, какую глупость совершали — не повторяйте ошибку

Техники убеждены, что некоторые режимы в стиральных машинках бесполезны и почти вредны.

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Например, не стоит ставить вещи на стирку на 40 градусах. Эффективность процесса будет ровно такой же, что и про 30 градусах, то есть это будет обычное ежедневное освежение вещей.

Так что нет никакого смысла прибавлять 10 градусов и тратить лишнюю энергию. Кроме того, постоянно стирать на низких температурах вредно для автомата. Периодически нужно включать кипячение на 90 или хотя бы режим в 60 градусов, чтобы погибли вредные микроорганизмы в машинке.

Источник: интернет-газета «Жизнь».