Зеленые помидоры станут красными за ночь: просто опрыскайте кусты этой смесью

Фото: freepik.com/aleksandarlittlewolf

Периодичность полива тоже влияет на скорость созревания.

Устали ждать, когда созреют помидоры? Тогда этот совет для вас. Опытные дачники утверждают, что томаты быстро изменят свой цвет, если опрыскать их специальным составом.

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Рецепт прост. Возьмите 10 литров воды, пару маленьких ложек сульфата калия и 10 капель аптечного йода. Смешайте ингредиенты. Доведите жидкость до однородного состояния и используйте ее для обработки надземной части растений.

Эффект от этой процедуры будет заметен уже на следующий день. Полуспелые плоды дойдут до нужной кондиции за ночь. А зеленые начнут заметно краснеть. 

Помимо этого, следует пересмотреть режим полива. Чтобы помидоры скорее созрели, нужно существенно сократить поступление влаги.

Источник: Дзен-канал «Сад огород лайф»

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