Зеленые помидоры станут красными за ночь: просто опрыскайте кусты этой смесью

Устали ждать, когда созреют помидоры? Тогда этот совет для вас. Опытные дачники утверждают, что томаты быстро изменят свой цвет, если опрыскать их специальным составом.

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Рецепт прост. Возьмите 10 литров воды, пару маленьких ложек сульфата калия и 10 капель аптечного йода. Смешайте ингредиенты. Доведите жидкость до однородного состояния и используйте ее для обработки надземной части растений.

Эффект от этой процедуры будет заметен уже на следующий день. Полуспелые плоды дойдут до нужной кондиции за ночь. А зеленые начнут заметно краснеть.

Помимо этого, следует пересмотреть режим полива. Чтобы помидоры скорее созрели, нужно существенно сократить поступление влаги.

Источник: Дзен-канал «Сад огород лайф»