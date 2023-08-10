На унитазе появились ржавые полоски: заливаем внутрь — утром все чисто

Если вы заметили на своем унитазе ржавые полосы, которые даже после чистки появляются вновь и вновь, значит пришло время чистить устройство изнутри.

Ржавые полосы - верный признак того, что грязно стало внутри бачка. И сколько бы вы не надраивали свою сантехнику, эти загрязнения будут возобновляться.

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Открутите сверху крышки бачка заглушку, откройте устройство. Влейте внутрь любое средство против ржавчины на сантехнике. И оставьте в таком состоянии на 8-10 часов. Это очень удобно делать на ночь.

Утром промойте щеточкой бачок и смойте. Теперь ржавые полосы не будут вас беспокоить долго.

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»