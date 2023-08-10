Насыпьте лимонную кислоту в порошок — гремучая смесь: так стирают белые вещи турецкие прачки

Турецкие прачки стирают белые вещи только так. Усилить действие стирального порошка можно копеечным средством. Просто добавьте «лимонку». Даже старые пожелтевшие носки после долгой носки станут белоснежными. Теперь стираем только так! Попробуйте — метод проверен на все 100%.

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Лимонную кислоту нужно смешать со стиральным порошком в равных долях и растворить получившийся состав в тазу с горячей водой. Затем в емкость необходимо опустить носки или другие белые вещи.

Через полтора часа останется только немного потереть и прополоскать вещи. Их также можно прокрутить в машинке для свежести. От пятен не останется и следа.

По материалам belnovosti.by