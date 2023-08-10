Как нужно сажать клубнику осенью, чтобы собирать урожай ящиками: секрет в правильном месте

Чтобы получить хороший урожай клубники уже в следующем сезоне, нужно сажать кустики в зиму. При этом важно правильно выбрать место для грядок. Если допустить ошибку, то культура быстро зачахнет.

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В первую очередь стоит помнить о том, что клубника плохо растет в тени. Сквозняки и излишняя влажность ей тоже противопоказаны. Участок должен быть ровным, без заметных перепадов высоты.

Кроме этого, следует учесть, что клубнику нельзя сажать после баклажанов, капусты, картофеля и огурцов. А вот соседство с луком, укропом, салатом и петрушкой принесет ягоде большую пользу. Поэтому планируйте огород с учетом этих особенностей.

Форма грядок не принципиальна. Клубника даст хороший урожай на подвесных, вертикальных и насыпных площадках. Чтобы защитить ягоду от сорняков и засухи, можно укрыть землю вокруг кустов черным спанбондом. Этой хитростью пользуются многие дачники.

Источник: издание belnovosti.by