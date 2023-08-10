Цветок-многолетник на даче: алые «метелки» пестрят весь август — пересаживаем раз в 5 лет

Опытные дачники поделились секретом, какой цветок лучше всего сажать на даче. Он будет радовать буйным цветением до самых холодов, выпуская алые шапочки. И это цветок-многолетник Валериана красная. Она не так часто встречается на участках. Однако дачники, которые высадили у себя это растение отмечают, что оно прекрасно цвете и хорошо переносит зиму.

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Кустики могут вырастать до 90 см в высоту. Особенно пышно Валериана красная цветет в солнечном месте на плодородной, хорошо увлажненной почве. Каждые 5 лет желательно обновлять Валериану путем деления или просто пересаживать.

По материалам ogorod.ru