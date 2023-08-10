Возьмите кусочек бумаги и капнете на него мед: по разводам поймете натуральный он или нет

Если вам нужно проверить мед на натуральность, воспользуйтесь простым методом. Нанесите его небольшое количество на бумагу и рассмотрите.

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Если вокруг меда образовались влажные пятна, значит он разбавлен.

Нанесите немного меда на палочку и поднесите к нему зажженную спичку или зажигалку. Если продукт качественный, то зашипит и расплавится он не сразу.

Понюхайте его, натуральный мед должен ярко пахнуть цветами, но не карамелью или ванилью. Белый цвет меда говорит о том, что пчел кормили сахаром долгое время. Такой мед может быть натуральным, но с не самым лучшим составом.

Источник: doc.ua