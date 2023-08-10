Как вернуть вещам первозданную белизну без отбеливателя: на кончике ложки аптечного средства

Советские хозяйки отлично справлялись с отбеливанием вещей без отбеливателей. Им это удавалось делать при помощи копеечной марганцовки.
Удивительно, но сейчас этот способ становится необыкновенно популярен среди молодых хозяек.
Думающие девушки и женщины экономят свои деньги и отказываются от химии в пользу проверенных веществ.
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Возьмите 3 литра горячей воды (примерно 40-50 градусов), бросьте в нее 3 столовые ложки тертого хозяйственного мыла (можно жидкое хозяйственное мыло), добавьте раствор марганцовки.
Для приготовления раствора возьмите марганца на кончике столовой ложки и растворите в воде в небольшой емкости. Также внесите в состав 1 столовую ложку соды и замочите одежду на полчаса.
Далее постирайте на машинке или на руках. Вещи станут идеально белыми!
Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»