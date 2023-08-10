Льем в лунки целебный нектар — растут даже «мертвые» огурцы: мощный стимулятор

Чем в августе поливать огурцы на даче, чтобы они плодоносили до холодов. Этот целебный нектар, который нужно вливать в лунки под посадками на огороде, вмиг оживит даже самые чахлые ростки. Урожай собираем тачками, часть огурцов едим свежими, часть идет на соленья.

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Берем 1 ст. л. с горкой куркумы, 5 ст. л. горячей воды, 6 лавровых листов.

Соединяем все ингредиенты и оставляем настаиваться на 6-8 часов. Затем разводим удобрение чистой водой до 3 литров.

Далее один стакан концентрата разводим в 5 литрах воды. И льем в лунки под огурцами, но ни в коем случае не на листву.

По материалам Дзен-канал Tochka.by