Роскачество назвало лучшие сосиски из отборной говядины и свинины — без антибиотиков и сои

Всего в ходе исследования проверили 20 торговых марок сосисок. Продукция не должна была содержать следы антибиотиков и сои.

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В результате лабораторного анализа лучшими были признаны сосиски молочные «Дымов». Эта качественная продукция сделана из говядины и свинины с добавлением молока. У сосисок однородный цвет и консистенция. В продукции нет следов сои, крахмала и растительных компонентов. Сосиски полностью соответствуют ГОСТу.

По материалам kp.ru