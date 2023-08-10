Роскачество назвало лучшие сосиски из отборной говядины и свинины — без антибиотиков и сои

Эксперты Роскачества провели независимое исследование, назвав лучшую марку сосисок. В составе этой продукции нет сои, красителей, лишних добавок и консервантов. Вкус и качество у сосисок отменное.
Всего в ходе исследования проверили 20 торговых марок сосисок. Продукция не должна была содержать следы антибиотиков и сои.
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В результате лабораторного анализа лучшими были признаны сосиски молочные «Дымов». Эта качественная продукция сделана из говядины и свинины с добавлением молока. У сосисок однородный цвет и консистенция. В продукции нет следов сои, крахмала и растительных компонентов. Сосиски полностью соответствуют ГОСТу.
По материалам kp.ru