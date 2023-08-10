Просто посолила сковороду: посудомойка из Турции показала, как убрать черный нагар

Даже самый черный и старый нагар слезет со сковороды, если его обработать определенными веществами. Никакая новомодная химия не сравнится с этим составом.
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Нанесите на черный нагар соль, потом соду, далее полейте моющим средством для посуды. Распределите состав по поверхности при помощи губки.
Укройте салфетками, полейте уксусом, вы увидите бурную пенную реакцию. Оставьте для впитывания минут на 30.
Удалите салфетки и промойте водой. Сковорода будет сверкать!
Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»