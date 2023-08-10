4-дневная рабочая неделя для многодетных родителей — в чем подвох?

Депутаты от партии ЛДПР представили законопроект, в котором предлагается закрепить 4-дневную рабочую неделю для многодетных родителей. Лидер фракции Леонид Слуцкий объяснил: это поможет таким родителям уделять больше времени детям. При этом зарплата, как предполагается, у многодетных родителей сохранится на уровне работников, выходящих на работу 5 дней в неделю.

«В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей», — цитирует Слуцкого телеканал «360» со ссылкой на «Известия».