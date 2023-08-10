Чем угрожает людям приближающийся к Земле астероид: объясняет эксперт

23 августа к нашей планете на опасное расстояние приблизится крупный астероид. Его размер, согласно данным НАСА, составляет около тысячи метров в диаметре. Настолько большие астероиды нечасто проходят поблизости от Земли. Однако, по словам генерального директора НП «Центр планетарной защиты» Анатолия Зайцева, землянам беспокоиться не о чем.

«Если имеется в виду размер — порядка километра, — то такое бывает достаточно редко. А в общем последняя статистика наблюдений показывает, что в сфере притяжения Земли в год пролетает около 300 астероидов, то есть это происходит почти каждый день. Но размер их, конечно, значительно меньше — от нескольких метров до сотен метров», — приводит слова специалиста телеканал «360».