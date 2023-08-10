Опытная соседка подсказала: оживили чахнущую герань перекисью водорода — цветет теперь шапками

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Соедините 1 мл пepeкиcи c 1 л воды. Добaвьте в раствор также 0,6 мл обычного йодa из аптечки.

Пролейте герань по земле, обязательно сухой. Следите за тем, чтобы состав не попадал на листочки. Подкармливайте не под прямыми лучами. Лучше это сделать утром или вечером.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник»