Ни одна стирка теперь не обходится без этого: белые вещи становятся белее, черные — чернее

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Но почему бы не воспользоваться опытом женщин времен СССР сейчас? Зачем тратить кучу денег на дорогие порошки, когда можно купить дешевенький и усилить солью?

Чтобы соль и стиральный порошок быстро растворились, засыпьте их непосредственно в барабан на сухое белье.

При каждой стирке добавляйте вместе с порошком 1 чайную ложку соли. На выходе вы не узнаете сове белье, белое станет белее, а черное чернее, цветное приобретет краски.

Источник: Telegram-канал «Жизнь россиянки во Франции».