Как быстро убрать пятно от кофе: трюк с солью и мылом — эффект новой вещи

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Однако не стоит отчаиваться, простой набор веществ спасет вашу вещь. Все, чем вам нужно запастись — это соль, глицерин и мыло.

Вылейте глицерин на пятно от кофе, насыпьте сверху обильно соль, вотрите в ткань, оставьте минут на 20. Постирайте с мылом.

Вещь станет такой, будто вы только что ее купили, пятно просто испарится.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»