Как быстро убрать пятно от кофе: трюк с солью и мылом — эффект новой вещи

Пятна от кофе появляются у всех на одежде рано или поздно, если этот напиток есть в рационе. Одно неловкое движение и, казалось бы, наряд испорчен навсегда. Ведь известно, что даже самые дорогие порошки с этим видом загрязнения могут не справиться.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Однако не стоит отчаиваться, простой набор веществ спасет вашу вещь. Все, чем вам нужно запастись — это соль, глицерин и мыло.
Вылейте глицерин на пятно от кофе, насыпьте сверху обильно соль, вотрите в ткань, оставьте минут на 20. Постирайте с мылом.
Вещь станет такой, будто вы только что ее купили, пятно просто испарится.
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»