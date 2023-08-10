Чем нужно сдобрить огурцы в августе, чтобы плодоносили еще долго: три лучшие подкормки для кучи завязей

В августе огурцы нуждаются в удобрении. Если их не подкормить в последний месяц лета, они скоро прекратят плодоносить и зачахнут. И, напротив, с хорошим питанием растения будут давать плоды до самой глубокой осени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Лучше всего, считают опытные садоводы, в это время огурцы откликаются на навоз либо куриный помет, травяной настой и древесную золу.

Важно чередовать органику с минеральным удобрением в виде золы. Не отказывайтесь от чего-то одного.

Вносите под корни огурцов то одно, то другое удобрение каждую неделю после полива.

Навоз или куриный помет вносите в грунт в виде слабого водного раствора. Периодически заменяйте настоем травы (лучше крапивы).

Золу тоже вносите в почву раствором. Разведите ее стакан в большом ведре с водой, дайте настояться, выливайте под каждый корень огурца по одному стакану жидкости. Хорошо в этот настой добавить немного лимонной кислоты, чтобы удобрение лучше усваивалось растением.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»