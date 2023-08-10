Берите только этот шоколад — по ГОСТу, полностью натуральный: без пальмового масла

Обилие сладкой продукции в магазинах поражает своим многообразием. Однако далеко не весь шоколад безопасен, особенно для детей. Так, к примеру, эксперты проекта «Мой выбор» пишут о том, что для удешевления производства конфет могут использоваться вместо сливочного масла — пальмовое, вместо шоколада — какао порошок, вместо ванили — синтетические отдушки. Все это ухудшает качество продукта.

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При выборе шоколада эксперты советуют обратить внимание на некоторые аспекты. Сладкая продукция, которую можно смело брать, всегда симметричной формы. Начинка должна быть всегда внутри, а не вытекать.

То что касается состава, то лучшие конфеты, которые сделаны по ГОСТу, будут отвечать всем критериям: соблюдение жирности, количество сахара и другим параметрам.

В настоящих шоколадных конфетах всегда присутствуют натуральные масла и тертое какао. Только такой шоколад можно брать.

По материалам vnimanie.pro