Роскачество назвало марку лучшего молотого кофе: как в кофемашине — послевкусие долгое

Эксперты Роскачества провели независимое исследование, назвав лучшую марку молотого кофе. Эта продукция представлена во многих магазинах. Потребители также высоко оценили это кофе, за его вкус и аромат.

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Всего в ходе лабораторной проверки были исследованы более десятка торговых марок. Главное, на что проверяли продукцию — критерии натуральности, качества и безопасности. Многие торговые марки получили вполне достойную оценку и от экспертов Роскачества, и от потребителей.

Наивысший балл получил молотый кофе Dallmayr prodomo. В ходе исследования были отмечено, что этот напиток совершенно безопасен, имеет хорошие органолептические показатели. От дегустаторов кофе также получило высокую оценку. Из достоинств были отмечены вкус, аромат и долгое послевкусие. Данный кофе полностью соответствует арабике.

По материалам vnimanie.pro