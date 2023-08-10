Роскачество назвало марку лучшей колбасы по ГОСТу — в составе натуральное мясо: без консервантов

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование назвав качественную докторскую колбасу из натурального сырья. Иногда бывает недостаточно просто сверится с тем, что указано на этикетке той или иной мясной продукции.

В ходе лабораторного исследования были проверены колбасы 40 торговых марок. Многие образцы перепроверяются постоянно. Была учтена также и оценка потребителей.

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В результате исследования наивысший балл получила докторская колбаса торговой марки «Балахоновский Мясокомбинат». Этот продукт совершенно безопасен, соответствует ГОСТу.

В нем достаточное количество влаги, белков и жиров. Также в этой продукции не были обнаружены красители и консерванты. Колбаса хорошо проварена, а содержание фосфатов не превышает норму. Это говорит о том, что в приготовлении колбасы использовалось только свежее качественное сырье из натурального мяса.

По материалам vnimanie.pro