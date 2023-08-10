Кладем удобрение под куст и засыпаем землей — роза буйно цветет весь сентябрь: органика питает грунт

Почему почву под розовыми кустами важно напитать удобрением именно в августе, особенно в ее второй половине — это сделает бутоны крупными и душистыми, а сама роза будет цвести весь сентябрь, до первых холодов.

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Приготовим удобрение своими руками. Ничего сложного: берем перебродивший настой травы (замачиваем сорняки на двое суток, держим в теплом месте под пленкой), смешиваем с водным составом перепревший навоз, компост и куриный помет. Работаем исключительно в перчатках.

Это удобрение нужно разложить под розовый куст и посыпать получившийся компост землей. Постепенно разлагаясь, органика будет длительно питать грунт, помогая розам подготовиться к предстоящей зимовке. Благодаря этому удобрению кусты будут цвети весь сентябрь.

По материалам antonovsad.ru