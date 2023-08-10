В августе пожелтели листья на растениях: спасаем огород одним веществом — эффект уже завтра

Если в августе в вашем огороде появились растения с желтыми листочками, их нужно срочно спасать. Чаще всего этот цвет на культурах говорит о нехватке азота. Внесите это вещество любым удобным для вас способом.

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Можно внести в грунт в виде чистой минеральной подкормки. Можно в составе комплекса типа азофоски.

Если предпочитаете природные удобрения, то есть смысл сдобрить почву под растениями навозом либо перегноем.

Также поможет водный раствор нашатырного спирта. Его наносят на листья при помощи распылителя. Делайте это не под прямыми солнечными лучами (вечером, утром, в непогоду).

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».