Мгновенно обновили огурцы составом с молоком: плоды теперь гроздьями, листочки зеленые, сочные — добавили порошка

Чтобы в августе быстро освежить огурчики, используйте молочно-дрожжевой раствор. Растение обожает его и очень чутко реагирует на подкормку.
Даже самые чахлые огурцы омолаживаются от этого старого проверенного временем удобрения. Вы больше не увидите на культуре желтые листочки, они будут сочными и зелеными, а завязей нарастет столько, что удивитесь.
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В 1 литр нежирного молока положите 1,5 столовые ложки порошка сухих дрожжей, разбавьте с 9 литрами теплой воды. Дайте составу настояться. Потом полейте растения обычной водой и подкормите их этим удобрением.
Источник: дзен-канал «Удачный урожай»