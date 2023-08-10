Мгновенно обновили огурцы составом с молоком: плоды теперь гроздьями, листочки зеленые, сочные — добавили порошка

Чтобы в августе быстро освежить огурчики, используйте молочно-дрожжевой раствор. Растение обожает его и очень чутко реагирует на подкормку.

Даже самые чахлые огурцы омолаживаются от этого старого проверенного временем удобрения. Вы больше не увидите на культуре желтые листочки, они будут сочными и зелеными, а завязей нарастет столько, что удивитесь.