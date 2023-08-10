Падение доллара случилось! Вот почему народ толпился в банках — успеть обменять

В последние недели курс доллара стабильно повышался. И даже увеличение ключевой ставки Центробанком РФ до 8,5%, а также хорошие цены на нефть в мире не смогли изменить ситуацию.
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А после того, как доллар превысил критическую отметку в 97 рублей, эксперты уверенно заговорили о том, что американская валюта вскоре допрыгнет до 100 рублей.
Однако утренние торги 10 августа оказались неожиданными, доллар внезапно упал в цене. Согласно данным Мосбиржи, американская валюта потеряла 37 копеек, дойдя до показателя в 96,83 рубля.
Евро тоже подешевел, его потеря составила 20 копеек. В настоящий момент эта валюта торгуется за 106,44 рубля.