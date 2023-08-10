Достаточно 1 ложки соли: каждый год нашей свекле все завидуют — сахарная (раскрываем метод)

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Подготовьте раствор из воды и соли. На ведро воды используйте 1 столовую ложку соли. Поливайте свеклу дважды.

Первый раз, когда корнеплоды округлятся. И второй раз – за месяц до сбора. Даже сейчас, полив свеклу солью, вы заметите, что овощ в этом году у вас стал слаще.

Также для подкормки свеклы хорошо подходит древесная зола. Удобряйте примерно два раза за сезон.

Источник: Telegram-канал «Дачник»