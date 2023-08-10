Ароматная закуска на зиму – перцы по-грузински: простейший рецепт, вкуснейший результат

Болгарский перец на зиму можно замариновать по-грузински, это вкусная холодная закуска, которая станет аппетитным дополнением к горячим блюдам из мяса или рыбы. И готовится просто.
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На килограмм перцев надо взять 1 острый перец, 1 головку чеснока, крупный пучок петрушки, 5 ст ложек растительного масла, 1 ст ложка соли, 3 ст ложки сахара, 0,5 ч.ложки молотого черного перца, 1 ст ложка приправы хмели-сунели.
Перец нарезать четвертинками, острый – полукольцами, добавить перечисленные ингредиенты, как следует перемешать и оставить на час при комнатной температуре, каждые 15 минут помешивая.
По истечении времени поставить на огонь и варить 10 минут постоянно помешивая. Затем отмерить 4 ст ложки 9%-ного уксуса и еще 5 минут держать на плите. После чего разложить по стерилизованным банкам, закатать крышкой, перевернуть и укутать.
По материалам Telegram-канала «Дачные советы»