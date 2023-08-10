Ароматная закуска на зиму – перцы по-грузински: простейший рецепт, вкуснейший результат

Перец нарезать четвертинками, острый – полукольцами, добавить перечисленные ингредиенты, как следует перемешать и оставить на час при комнатной температуре, каждые 15 минут помешивая.

По истечении времени поставить на огонь и варить 10 минут постоянно помешивая. Затем отмерить 4 ст ложки 9%-ного уксуса и еще 5 минут держать на плите. После чего разложить по стерилизованным банкам, закатать крышкой, перевернуть и укутать.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»