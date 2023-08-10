Попробовали постирать с 1 таблеткой аспирина — по-другому больше не хотим: вещи чистейшие, ни пятнышка

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Перед обычной стиркой вещи замочите в аспирине. Для этого таблетки нужно растолочь и растворить в теплой воде. Выдержите вещи в данном растворе от получаса до 1 часа.

Простирайте вещи на необходимом режиме. Из стиралки вы достанете идеально чистые вещи!

Также рекомендуется добавлять толченый аспирин вместе с кондиционером в специальный отсек машинки. Так вы сможете удалить накипь из автомата и усилить свойства стирального порошка.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»