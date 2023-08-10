Как зажженной спичкой определить подлинность меда: стопроцентный метод

Чтобы получить выгоду, некоторые производители меда идут на хитрость, добавляя в состав патоку, сахарный сироп, муку и крахмал.
Естественно, никто не хочет употреблять в пищу эти дешевые и не слишком полезные продукты вместо живительного настоящего меда.
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Однако ненатуральный мед очень легко заметить при помощи простого метода со спичкой. Зажгите ее и поднесите к меду (например, на палочке). Если мед качественный, то расплавится и зашипит не сразу.
Также можно мед развести водой. Натуральный мед не образует осадок. А если капнуть в раствор йод (2-3 капли), то раствор не посинеет.
Источник: doc.ua