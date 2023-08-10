Уже утром гусениц не будет: как одним «мыльным поливом» извести их с капусты

Капуста. Фото: Global Look Press

Не стоит рисковать урожаем, просто примените этот простой метод.

Гусеницы могут истребить урожай капусты почти мгновенно. Так что, заметив хотя бы одну, срочно предпринимайте меры. Тем более извести вредителей – проще простого. Они пропадут уже после одного применения состава.

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Найдите емкость (любую, но только не оцинкованную) в 10 литров, наполните ее очень горячей водой, положите 0,5 литра древесной золы. Хорошо размешайте, накройте и оставьте настаиваться в течение суток.

Далее для лучшей сцепки состава с растениями, натрите половину куска хозяйственного мыла, положите в раствор и размешайте.

Нанесите состав прямо на кочаны, поливая сверху половником или чашкой. Аккуратно лейте раствор на середину капусты. На следующие сутки гусениц больше не будет.

Источник: Telegram-канал «Дачник»

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