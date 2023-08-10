Уже утром гусениц не будет: как одним «мыльным поливом» извести их с капусты

Гусеницы могут истребить урожай капусты почти мгновенно. Так что, заметив хотя бы одну, срочно предпринимайте меры. Тем более извести вредителей – проще простого. Они пропадут уже после одного применения состава.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Найдите емкость (любую, но только не оцинкованную) в 10 литров, наполните ее очень горячей водой, положите 0,5 литра древесной золы. Хорошо размешайте, накройте и оставьте настаиваться в течение суток.

Далее для лучшей сцепки состава с растениями, натрите половину куска хозяйственного мыла, положите в раствор и размешайте.

Нанесите состав прямо на кочаны, поливая сверху половником или чашкой. Аккуратно лейте раствор на середину капусты. На следующие сутки гусениц больше не будет.

Источник: Telegram-канал «Дачник»