Стоит ли сейчас продавать доллары: риск падения очень высок — каким будет курс

Последний курс доллара в 97,2 рубля откровенно обескураживает россиян. Понятно, что американская валюта сейчас на взлете и пока попытки укрепить рубль заканчиваются ничем.

В связи с этим у многих соотечественников возникает вопрос – будет ли таким высоким курс доллара и дальше. Возможно, имеет смысл сейчас реализовать часть валюты, в которую некоторые люди инвестировали для сбережения средств?

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РИА Новости опросили финансовых аналитиков на эту тему и пришли к выводу, что на волне текущего высокого курса можно частично продать доллары ввиду возможной коррекции. Однако стоит подготовиться к тому, что валюта США подскочит и до 100 рублей.

Приобретать же доллары в расчете на дальнейший рост валюты в настоящий момент аналитики считают делом рискованным.

«Можно частично продать доллары по текущему высокому курсу, поскольку валюта США ощутимо перегрета, и риск ее технической коррекции вниз существенно вырос в последние дни», - высказался стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Источник: 1prime.ru, РИА Новости