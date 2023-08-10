Экономист Беляев дал прогноз на курс доллара в конце лета: лучше присядьте

Отечественная валюта с апреля находится в уязвимой позиции относительно «токсичных» доллара и евро. Рекорд за рекордом, и вот уже на Мосбирже за доллар установлено более 98 рублей. Что будет в конце лета, спрогнозировал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«В ближайшее время я не ожидаю от российской экономики положительной динамики, поэтому понижение рубля продолжится до конца августа. Видимо, и в сентябре тоже. Учитывая эти темпы, можно сказать, что к концу августа евро будет стоить 110 рублей, доллар — 98», - рассказал эксперт сайту «Абзац».

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