Маринованные огурчики на зиму: за этим рецептом охотятся все хозяйки – рассол не мутнеет

Чтобы замариновать огурчики на зиму, надо знать секрет приготовления рассола. Ведь именно от его качества зависит, вздуется ли банка или вдруг расквасятся овощи. Поэтому раскрывает секрет приготовления.
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Наполняем стерилизованную банку вымытыми огурцами вместе с листьями смородины, веткой укропа, парой зубчиков чеснока и щепоткой семян горчицы. Ставим на огонь только воду, доводим до кипения и заливаем ее в банку.
Когда остыла, возвращаем в кастрюлю. Добавляем 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, душистый перец и перец горошком. Как только закипит, сразу снимаем с огня и наливаем 2 ст. ложки уксусной эссенции. И уже выливаем в банку с огурцами окончательно – закатываем крышкой, переворачиваем вверх дном, чтобы закрепить результат, кутаем в теплое одеяло до полного остывания.
По материалам Telegram-канала «Дачница»