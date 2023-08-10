Убираем следы от дезодоранта на одежде: моментально – без стирки и танцев с бубном

Независимо от времени года многие люди сталкиваются с тем, что на их одежде остаются следы от дезодоранта. Причем, форма средства не важна – стик, ролик или спрей все равно предательски белеют не только с изнанки, но и на лицевой части наряда. Расстройства и испорченного настроения избежать можно быстро, буквально не снимая одежду с себя.

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Возьмите капроновые колготки или чулки и просто протрите белый след от дезодоранта. От него не останется и следа, без каких-либо дополнительных усилий или трат.

По материалам Pensnews