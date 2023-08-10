Так кабачки вы еще не готовили: даже равнодушные попросят добавки – за уши не оттащишь

Универсальный овощ кабачок. С ним любое блюдо можно приготовить быстро и вкусно – добавить в котлеты или напечь оладьи, запеканку или рагу. А можно на скорую руку состряпать пиццу – так вы еще не делали!

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На два кабачка понадобится 100 гр колбасы, 100 гр сыра, 1 ст ложка растительного масла, 2 ложки кетчупа, соль и перец по вкусу.

Нарезаем кабачки кружочками средней толщины, обмакиваем в масле, солим, перчим и в духовку на 10 минут в 190 градусов. Вынимает, обмазываем соусом и выкладываем на них тонко нарезанные колбасу, сыр, и на 5 минут в духовку. Сверху посыпаем зеленью и подаем к столу. Даже равнодушные к кабачку будут просить добавки!

По материалам сайта Belnovosti