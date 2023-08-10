Ароматнее и вкуснее не бывает: пирог из садовых яблочек готовится быстро, съедается стремительно

Яблочный пирог готовится на Овощи и фрукты в огороде поспевают, самое время включать их в рацион, свежими или в аппетитных блюдах. Пирог из садовых яблочек, например, можно приготовить за пять минут, как на праздник, так и на семейный ужин – вкусно будет всем.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Возьмите 5 яблок, 3 яйца, 200 г сахара, 6 ст ложек сметаны, 2 стакана муки, 80 мл растительного масла, щепотку соли, 2 чайные ложки разрыхлителя и ванилин на кончике ножа.

Взбейте яйца с сахаром и солью до пиков, внесите сметану, затем масло и ванилин, перемешайте. Муку просейте и в массу, как и разрыхлитесь. Получилось тесто. В него добавьте нарезанные кубиками яблоки, влейте в форму и в разогретую до 180 градусов духовку до готовности.

По материалам сайта Belnovosti