Последняя подкормка - самая важная: в августе морковь срочно нуждается в этом питании, чтобы вырасти крупной

Еще пара-тройка недель - и наступит время собирать урожай корнеплодов. Свекла, морковь, картофель ждут своего часа, нежась в теплой августовской земле. Но питает ли она культуры? Достаточно ли сейчас овощам подкормки? Многие садоводы забывают, что последняя подкормка, августовская, самая важная, от нее зависит размер и вкус моркови.

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В этот период оранжевому овощу срочно требуются фосфорные и калийные удобрения. Они влияют на сладость, массу и вкусовые качества моркови. Кроме того, поливать морковные грядки тоже важно - от правильного полива будет зависеть сочность плодов.

По материалам сайта Izvmor