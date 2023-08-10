Уже 98 рублей: курс доллара идет на рекорд - что будет дальше

Очередной рекорд курса валют зафиксирован накануне. Впервые с марта 2022 года доллар превысил отметку в 98 рублей, составив 98,03 рубля на Мосбирже. Правда, через четыре минуты откатился на 0,06 рубля назад. Новый показатель и у евро - 107,7 рубля.

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Несмотря на новые рекорды, эксперты в сфере финансов считают, что рубль отыграется в скором времени. На это повлияет решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку снова. Правда, это произойдет не ранее середины сентября.

По материалам сайта News.ru