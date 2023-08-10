Огурцы на зиму маринуем с горчицей и смородиной: получается объедение

Жаркое время заготовок на зиму наступило, и хозяюшки хлопочут на кухне – варенья, соленья, маринады и закуски давно стали любимыми блюдами с собственного огорода. Можно засолить огурчики с горчицей и смородиной, но не все знают рецепт.

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Итак, листья смородины, щепоть семян горчицы, веточку укропа, несколько зубчиков чеснока кладем в банку, наполняем огурцами. Кипятим 2 литра воды, заливаем доверху и ждем, когда остынет.

Затем выливаем обратно в кастрюлю, кипятим и теперь насыпаем 2 ст ложки соли, 6 ст ложек сахара, перец горошком, душистый перец. Как только рассол закипает, убираем с плиты. И наливаем 2 ст ложки уксусной эссенции, затем закручиваем крышкой, переворачиваем и ждум полного остывания в темном месте под шубой.

По материалам Telegram-канала «Дачница»