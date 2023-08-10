«Могут уйти хлопнув дверью»: эти два знака зодиака окажутся на грани разрыва отношений в августе — пора действовать

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Близнецы в августе своей сменой настроения выбесят свою вторую половину. И так выбесят, что те могут уйти хлопнув дверью.

А Рыбам пора уже быть по серьезней и взять инициативу в отношениях в свои руки. Вторая половина уже не может ждать, когда вы созреет и вам не будет страшно. Хватить плыть по течению, так как это течение приведет не туда», – поделилась эксперт.