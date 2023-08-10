«Могут уйти хлопнув дверью»: эти два знака зодиака окажутся на грани разрыва отношений в августе — пора действовать

Многие люди даже не замечают, как в их семье зреет конфликт или как вторая половинка начинает отдаляться. И если во время не начать действовать, то все пойдет прахом. Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, кому стоит готовится к проблемам в отношениях в августе. Она призналась, что у двух знаков зодиака все приведет к кризису. им нужно постараться, чтобы все сохранить.
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«Близнецы в августе своей сменой настроения выбесят свою вторую половину. И так выбесят, что те могут уйти хлопнув дверью.
А Рыбам пора уже быть по серьезней и взять инициативу в отношениях в свои руки. Вторая половина уже не может ждать, когда вы созреет и вам не будет страшно. Хватить плыть по течению, так как это течение приведет не туда», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro