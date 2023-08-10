Беспрецедентное подорожание: цена на услуги такси бьет рекорды – осенью еще один скачок

После ковидного 2020 года цены на услуги такси только растут. И именно в этом году зафиксировано максимальное подорожание. Речь уже идет о беспрецедентном повышении – впервые за 10 лет, по данным Росстата, за 1 км цена поездки достигла 32,53 рубля.

«Весной этого года подорожание произошло на 10-15% в зависимости от региона. А к осени будет еще одна волна — примерно на 15%. То есть, к уровню октября-ноября прошлого года такси подорожает на 30%», — рассказал kp.ru председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов.

Причина такого роста цен кроется в нескольких факторах. В службах такси наблюдается нехватка автомобилей. Также подскочили цены на запчасти, что напрямую отразилось на ценообразовании. Как и сами машины - некоторые водители из-за этого покинули сферу.

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