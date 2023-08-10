«Глубокие и сложные натуры»: Володина поделилась гороскопом для детей-Раков, рожденных в 2023 году

По словам эксперта, эти Раки будут глубокие и сложные натуры. Более того, такие детки будут склонны к психологии, а также родители заметят, как они начнут стремиться разобраться в людях с ее помощью.

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