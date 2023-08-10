«Глубокие и сложные натуры»: Володина поделилась гороскопом для детей-Раков, рожденных в 2023 году

Зачастую можно заметить, что люди определенного знака зодиака схожи. У них определенный характер и даже повадки. Астрологи многое могут рассказать человеке по дате рождения. Василиса Володина поделилась гороскопом для детей, рожденных в 2023 году. На этот раз она рассказала, чего ждать от малышей, появившихся на свет под знаком Рака.
По словам эксперта, эти Раки будут глубокие и сложные натуры. Более того, такие детки будут склонны к психологии, а также родители заметят, как они начнут стремиться разобраться в людях с ее помощью.
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«Не исключено, что к выбору дела жизни их подтолкнут перипетии в собственных любовных делах. Это ответственные и чуткие профессионалы, могут быть верными одному делу в течение долгих лет. У поздних раков (середина июля) будет ярок талант выражать свои чувства через музыку или живопись. Но всем рачкам этого года занятия танцами или актерским мастерством с самого детства пойдут на пользу», – поделилась Володина в своем Телеграм-канале.