«Дотошны, въедливы, любознательны»: Володина раскрыла гороскоп для детей-Дев, рожденных в 2023 году

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«Девы-2023 – классика этого знака: дотошны, въедливы, любознательны. Будут готовы самозабвенно разбирать на части все: от робота-пылесоса до улитки. Подарите вашему ребенку микроскоп, отведите в секцию авиамоделирования или расскажите о последних квантовых теориях — не пожалеете.

Сентябрьским Девам будет очень важно встретить мудрого, терпеливого и вдохновляющего учителя, на которого захочется быть похожим. А позже Девы этого года и сами смогут стать прекрасными наставниками», – поделилась эксперт в своем Телеграм-канале.