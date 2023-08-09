«Дотошны, въедливы, любознательны»: Володина раскрыла гороскоп для детей-Дев, рожденных в 2023 году

Фото: freepik.com

Астролог рассказала, какими вырастут эти малыши. Из них получатся прекрасные наставники.

Порой знаки зодиака многое могут сказать о том, какой человек. Так сложилось, что даже черты характера во многом похожи у одинаковых зодиакальных знаков. Астролог Василиса Володина рассказала, какими будут дети, рожденные в 2023 году. На этот раз она составила гороскоп для детей-Дев. Они удивят своих родителей. 

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«Девы-2023 – классика этого знака: дотошны, въедливы, любознательны. Будут готовы самозабвенно разбирать на части все: от робота-пылесоса до улитки. Подарите вашему ребенку микроскоп, отведите в секцию авиамоделирования или расскажите о последних квантовых теориях — не пожалеете.

Сентябрьским Девам будет очень важно встретить мудрого, терпеливого и вдохновляющего учителя, на которого захочется быть похожим. А позже Девы этого года и сами смогут стать прекрасными наставниками», – поделилась эксперт в своем Телеграм-канале.

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