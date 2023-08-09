80 или 85 рублей за доллар: назван честный курс валют — когда ждать отката

Рубль в последние месяцы стремительно дешевеет на торгах. Аналитики сходятся на том, что уже в августе доллар преодолеет отметку в сто рублей. Некоторые даже делают прогнозы о том, что доллар достигнет 120 рублей.
Между тем, как считает эксперт Алексей Кричевский, у финансовой верхушки есть все инструменты, чтобы понизить курс доллара по 80-85 рублей на фоне подорожания нефти.
Но скорее всего, этого не произойдет, поскольку для бюджета страны, точнее, его пополнения, выгоден высокий курс доллара.
«Так что здесь возможна только политическая воля, а она пока разрешает экспортерам хранить валюту на зарубежных счетах и фактически перестала контролировать ее обязательные продажи», - отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
Не исключено, что рубль начнет укрепляться в середине сентября, если Центробанк вновь поднимет ключевую ставку.
По материалам 1prime.ru