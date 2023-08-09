80 или 85 рублей за доллар: назван честный курс валют — когда ждать отката

Рубль в последние месяцы стремительно дешевеет на торгах. Аналитики сходятся на том, что уже в августе доллар преодолеет отметку в сто рублей. Некоторые даже делают прогнозы о том, что доллар достигнет 120 рублей.

Между тем, как считает эксперт Алексей Кричевский, у финансовой верхушки есть все инструменты, чтобы понизить курс доллара по 80-85 рублей на фоне подорожания нефти.

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